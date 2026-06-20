Van Büyükşehir Belediyesi kentte ikamet eden 60 yaş ve üzeri vatandaşların hayat tecrübelerini anlattığı 'Tecrübe-i Hayat' etkinliği devam ediyor.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaşlı kadınlar, hayat hikayelerini ve biriktirdikleri anıları paylaşarak geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyor.

Etkinlik kapsamında büyükler, geçmişte yaşadıkları olayları, hayat tecrübelerini ve anılarını sohbetler eşliğinde anlatıyor.

Gençlik yıllarına, yaşam mücadelelerine ve unutulmaya yüz tutmuş hatıralarına dair samimi paylaşımlarda bulunan yaşlı bireylerin proje ile sosyal hayata katılımının artırılması hedefleniyor.

Programa katılan vatandaşlar etkinliği çok beğendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür ederken 'Tecrübe-i Hayat' etkinliği önümüzdeki aylarda da yaşlı bireyleri bir araya getirecek.