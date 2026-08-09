İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde aday memur olarak görev yapan zabıta memurları için yemin töreni düzenlendi. Türk bayrağı önünde edilen yeminle birlikte asil devlet memuru olarak görevlerine devam etmenin gururunu yaşadılar.

İZMİR (İGFA) - Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, memurların aileleri katıldı. Törende, aday memurlar Türk bayrağı önünde Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak görev yapacaklarına dair yemin etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yemin töreninin yalnızca resmi bir prosedür olmadığını ifade ederek, 'Bugün ettiğiniz yemin, halkımıza eşit, adil ve ulaşılabilir bir kamu hizmeti sunma kararlılığının ifadesidir. Sizler Karabağlar Belediyesi'nin güler yüzünü ve devletin güven veren yüzünü vatandaşlarımıza taşıyacaksınız. Hep birlikte bu kurumsal mirası daha da güçlendireceğiz' dedi.

Aday memurlar adına konuşan Alparslan Erdoğan ise aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayarak asil devlet memuru olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Zabıta Müdürü Özkan Gözcü tarafından yemin töreni gerçekleştirildi. Asil devlet memuru olan zabıtalar, ailelerinin alkışları eşliğinde görevlerine resmen devam etmenin gururunu yaşadı.