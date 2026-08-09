'Sevdam Karadeniz' dizisinin ekibini makamında ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehrin tanıtımına katkı sağlayan film ve dizi projelerini önemsediklerini belirterek, Trabzon Film Festivali'nin ikincisini aralık ayında düzenleyeceklerini açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çekimleri Trabzon'da devam eden 'Sevdam Karadeniz' dizisinin yapımcısı Banu Akdeniz, uygulayıcı yapımcı Ali Lekay ile oyuncular Deniz Hamzaoğlu, Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ü makamında ağırladı.

Trabzon'un tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzelliklerinin ekrana taşınacağı diziyle ilgili yapım ekibiyle sohbet eden Başkan Genç, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan film ve dizi projelerini önemsediklerini belirtti.

ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Trabzon'un sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle önemli bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Genç, 'Bu tür diziler Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Trabzon'umuza gelen yapım ekiplerini ve şehrimizin güzelliklerini ekranlara taşıyan projeleri önemsiyoruz. 'Sevdam Karadeniz' dizisinin de Trabzon'un doğal güzelliklerini, kültürünü ve yaşamını geniş kitlelere tanıtacağına inanıyorum. Emeği geçen yapım ekibimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum' dedi.

TRABZON FİLM FESTİVALİ ARALIK'TA

Trabzon'da sinema alanında önemli bir organizasyonu da hayata geçirdiklerini belirten Başkan Genç, 'Trabzon'da Altın Taka ödüllü film festivali yapıyoruz. Geçen yıl başlattık. Bu yıl da ikincisini gerçekleştireceğiz. Festivalimizi Aralık ayında düzenlemeyi hedefliyoruz' diye konuştu. Dizinin yapımcısı Banu Akdeniz ise 'Sevdam Karadeniz'in eylül ayında izleyiciyle buluşacağını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür etti. Ziyaretin ardından Başkan Genç, dizi ekibine Trabzonspor forması ile Trabzon'un gastronomi kültürünü anlatan kitapları hediye etti.