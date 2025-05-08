Bornova, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptıİZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı, “Değişen Kentlerde Kentli Haklarını Yeniden Düşünmek” temasıyla Bornova’da gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerin daha katılımcı ve etkili hale gelmesini amaçlayan toplantı, siyaset, medya, ticaret, akademi ve sivil toplumdan çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kent konseyleri, demokrasiyi sadece seçimlerden ibaret görmeyen bir yerel yönetim anlayışının temel taşıdır. Biz Bornova’da her mahallede, her sokakta yurttaşın söz hakkı olduğu bir yönetim anlayışı kurmak istiyoruz. Kent konseyleri bu hedefin en güçlü aracıdır” dedi.

Toplantıya katılan önemli isimler arasında; 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rıfat Sait, Türkiye İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ile Gaziantep’ten Birlik Danışmanı Ekrem Aslan yer aldı. Etkinlik öncesinde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği heyeti İzmir Valisi Süleyman Elban ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelerek kamu ve yerel yönetim ilişkileri, kentlilik bilinci ve yurttaş katılımı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“YENİ BİR DÜNYANIN EŞİĞİNDEYİZ”

Toplantıda konuşan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı, kent konseylerinin toplumsal katılım kültürüne sunduğu katkıları anlattı. Etkinlikte dikkat çeken bir diğer sunum ise Av. Cüneyt Altıparmak’a aitti. “Yeni Bir Dünyanın Eşiğindeyiz” başlıklı konuşmasında dijitalleşmenin yalnızca teknik değil, aynı zamanda derin bir toplumsal dönüşüm yarattığını belirtti. Altıparmak, Cemil Meriç’in “Yaptığınız her hareket, gelecek hayatlarımızın kaderini gizlemekte” sözünü anımsatarak, bugünkü kararların geleceği nasıl şekillendireceğini vurguladı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'daki uygulamalardan örnekler sunarak, kent konseylerinin belediyelerle kurduğu çözüm odaklı ilişkileri anlattı. Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş ise farklı ülkelerdeki yerel katılım araçlarını aktararak Türkiye için uygulanabilir modeller üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda, kent konseylerinin daha aktif, kapsayıcı ve çözüm üreten yapılar haline getirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya kondu. Çalıştay, yurttaşların yönetime etkin katılımını sağlayacak yapıları güçlendirmek adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.