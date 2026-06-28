İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 29 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 409 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde 29 il merkezli geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 409 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlığın açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerden 213'ü tutuklanırken, 117'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütüldü.

Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı, çekiliş, ev satışı, bungalov ve araç kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli yakalandı'



29 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan: pic.twitter.com/15ycFDgayK — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 28, 2026

Ayrıca zanlıların, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları ve POS tefeciliği faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonları gerçekleştiren emniyet personeli, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonda görev alan tüm ekipler tebrik edildi.