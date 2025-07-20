Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Artvin çevreleri ile Erzurum ve Ankara'nın kuzeydoğu, Ardahan'ın batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisinde olacak.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Temmuz 2025 Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Kastamonu ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey, Çorum'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenirken, Meteoroloji, 'kuvvetli yağış' uyarısında da bulundu.

Son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Artvin çevreleri ile Erzurum ve Ankara'nın kuzeydoğu, Ardahan'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.