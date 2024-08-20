Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesinin üstyapısı yenilendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’ye prestij bir cadde daha kazandırıldı. Kartepe Ataevler Mahallesi İsmet Paşa Caddesinin üstyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, mineral parke yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, yağmursuyu ızgaraları, binder asfalt serimi yapılan cadde de son kat aşınma asfalt serimini de tamamladı. 1.100 metre uzunluktaki İsmet Paşa Caddesi toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan son derece işlek bir cadde. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmasıyla konfor ve estetik bir görünüme kavuşan cadde dekoratif aydınlatma direkleri yenilenen yaya kaldırımları ve asfaltı ile göz dolduruyor.

Kaynak: igf