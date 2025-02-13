Mülkiye müfettişlerinin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin ön raporu ortaya çıktı. Yetkinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bolu İl Özel İdaresi’nde olduğu, beş kez denetim yapıldığı ve yangın güvenliğine bakılmadığı belirtildi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangına ilişkin ön inceleme raporunu 30 Ocak’ta tamamladı. Müfettişlerin, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili ön raporu ortaya çıktı.

Rapora göre; tesisi denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi’nde bulunduğu belirtilen raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Bolu Belediyesi’nin yetkileri ile ilgili tartışmaya girilmedi.

BEŞ DENETİM YAPILDI AMA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE BAKILMADI

Sorumluluğun tesise daha önce farklı tarihlerde üç kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi'nde Kartalkalkaya yangınında müfettişler sorumluyu belirledi olduğu vurgulanan raporda, itfaiye raporu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı raporlarının da ruhsat dosyasının parçası niteliğini taşıdığı kaydedildi. Ruhsat tarihi itibarıyla Bolu İl Özel İdaresi’nin 2011-2024 tarihleri arasında tesiste beş kez denetim yaptığının anlatıldığı ve buna rağmen yangın güvenlik önlemlerinin denetlenmediği, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması ve bu raporun denetim dosyasına konulması konusunda adım atılmadığı belirtildi.

Raporda, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadıkları ve asgari özeni göstermedikleri gerekçesiyle, Bolu İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Kösterili ile İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal‘ın hukuki sorumlulukları olduğu tespit edildi. Müfettişler, Kösterili ve Bal hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılık soruşturması kapsamında tutuklanan Kösterili ise ifadesinde sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Kösterili ile birlikte tutuklanan Bal ise yangın denetimi konusunda yetkili olmadıklarının altı çizildi.