Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenen Uzungöl Kış Festivali, çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı. Festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne olurken etkinlikler büyük ilgi gördü. -3 derece soğuk havada kar üstünde çevirilen horon renkli görüntülere sahne oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Uzungöl Kış Festivali, görkemli açılışla başladı. Şehir içi ve şehir dışından çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, bölge turizmine de ayrı bir canlılık kattı. Festivalin ilk gününde özellikle çocuklara yönelik etkinlikler büyük ilgi gördü. Festival alanında oluşturulan mini futbol sahasında penaltı atışları yapılırken, sahne önünde voleybol etkinlikleri, kar topu oyunları ve basket atışları renkli görüntüler oluşturdu. Bunun yanı sıra yüz boyama, langırt, bilek güreşi, tahta oyunları ve denge oyunlarıyla çocuklar gün boyunca doyasıya eğlendi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, festival alanı adeta bir şenlik alanına dönüştü.

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALDI

Festival, öğleden sonra başlayan konser etkinlikleriyle coşkusunu artırdı. Yöresel sanatçılar Yunus Emre Saral, Orhan Saygın, Cemal Kaygusuz, Utku Han, Nurettin Kahveci, Mustafa Turgut ve Seyfettin Çakıral, seslendirdikleri yerel türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kemençe eşliğinde horonlar oynanırken, vatandaşlar söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Oluşan horon halkaları, festivalin en renkli anları arasında yer aldı.

MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ İLGİ GÖRDÜ

Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen meşaleli kortej yürüyüşü, festivale ayrı bir renk kattı. Yürüyüş güzergahı boyunca geleneksel kıyafetleriyle yapılan gösteriler ve söylenen atma türküler, katılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıkardı.

EĞLENCE GEÇ SAATLERE KADAR SÜRDÜ

Her yaş grubundan vatandaşın akın ettiği festival alanında eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. -3 derecede kar üstünde horon çevirenler, renkli görüntüler oluşturdu. Halk oyunları, horonlar ve türküler eşliğinde katılımcılar, doğa harikası Uzungöl'ün kış manzarasının tadını çıkardı.