İzmir'de Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), ücretsiz eğitim olanağı sunduğu öğrencilerin yanı sıra ilçedeki tüm öğrencilere, YKS tercih döneminde danışmanlık desteği veriyor.İZMİR (İGFA) - Açıldığı günden bu yana binlerce öğrenciyi ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan KARBEM, bu yıl da öğrencilere desteği sürdürüyor. Bu kapsamda öğrenciler 22 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında KARBEM’in rehberlik hizmetinden yararlanabiliyor. Öğrencilerin bunun için 0 232 414 78 06 numaralı telefonu aramaları yeterli oluyor.

Karabağlar Belediyesi, öğrencilerin geleceklerine ilişkin en önemli kararlardan birini verdikleri süreçte yanlarında olmaya devam ediyor. KARBEM aracılığıyla yüzlerce öğrenciyi ücretsiz şekilde üniversiteye hazırlayarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan Karabağlar Belediyesi, YKS tercih döneminde de onları yalnız bırakmıyor. KARBEM'in 0 232 414 78 06 numaralı telefonunu arayarak randevu alabilen öğrenciler, gerek bireysel gerekse aileleriyle birlikte danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, öğrencileri eğitim hayatları boyunca desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, “Ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırladığımız öğrencilerimizin yanı sıra, Karabağlar'daki tüm öğrencilere YKS desteği veriyoruz. Geleceğin sahibi gençlerimizin doğru tercihlerle geleceklerini sağlıklı şekillendirerek ve başarılı, mutlu bir yaşam sürmeleri için her zaman destek vermeyi sürdüreceğiz. Karabağlar Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.