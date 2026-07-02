İstanbul'un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi Paribu Vadi, temmuz ayında Mabel Matiz'den Ziynet Sali'ye, Oğuzhan Koç'tan Adamlar'a ve Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan'a kadar birbirinden güçlü isimleri ağırlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un gözde konser mekânlarından Paribu Vadi Açıkhava, temmuz ayında müzikseverleri birbirinden güçlü isimlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

2026 yılı itibarıyla Paribu isim sponsorluğunda faaliyetlerini sürdüren ve İstanbul'un en büyük kalıcı açıkhava sahnesine sahip mekân, yaz boyunca yine dolup taşacak.

Temmuz konser takvimi ise şöyle:

3 Temmuz Cuma: Mabel Matiz

4 Temmuz Cumartesi: Ziynet Sali

5 Temmuz Pazar: Oğuzhan Koç

19 Temmuz Pazar: Adamlar

25 Temmuz Cumartesi: Sabahat Akkiraz & Erdal Erzincan

Toplam 3.100 oturma, ön tribünlerin kaldırılmasıyla 3.500 kişilik ayakta seyirci kapasitesi sunan Paribu Vadi Açıkhava, Vadistanbul'un eşsiz atmosferinde bu yaz da unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Müziğin yıldız isimlerini ağırlayacak sahne, temmuz ayında yine İstanbul eğlence hayatının en çok konuşulan adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.