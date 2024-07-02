Karacabey Belediyespor, yeni sezon öncesi kulübün yapısına dair basın açıklaması düzenledi.BURSA (İGFA) - Toplantı, Karacabey Belediyespor Tesislerinde gerçekleşti. Toplantıya, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey Belediyespor Başkanı Ekrem Senal, İYİ Parti Karacabey Meclis Üyesi ve kulüp eski başkanı İsmail Ülker ile kulüp yönetimi katılım sağladılar.

Geçtiğimiz dönem Karacabey Belediyespor’un başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Erkan Senal, “Yerel seçimler sonucunda bir değişim oldu. Kulübün yüzde 51 hissesine sahibim, Belediye ise yüzde 49’una sahiptir.” dedi.

"O STADYUMU TEKRAR DOLDURACAĞIZ"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir değişim yaşandı. Umarım bundan sonra Karacabey, birlik ve beraberliğiyle beraber bulunduğu 2. Lig'den daha üst lige yükselir. Şimdiden hem Erkan Başkan’a hem de bundan sonraki yönetime başarılar diliyorum. 2024-2025 sezonunun Karacabey Belediyespor’a başarılar diliyorum. Destek vereceğiz. Gururluyuz. Taraftarlarımızla beraber o stadyumu dolduracağız. ” şeklinde konuştu.

Karacabey Belediye Spor, Yüzde 48.95 hisse sahibi Turgut Bey, “Kulübümüzün profesyonel lige adım atmasıyla birlikte çeşitli görevler ve sorumluluklar aldık. Karacabey Belediyespor, şeffaf sistemiyle bugünki halini almıştır. 20-21 sezonunda spor lig takımlarını mağlup etmiş ve taraftarlarına unutulmaz bir hatıra bırakmıştır. Karacabey Belediyespor, mali ve idari yapısıyla örnek bir kulüptür. Karacabey Belediyepor’u daha iyi yerlerde görmeyi umuyorum. Başarılar diliyorum. Hisse devrin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Senal, geçen sene beklenen taraftarları göremediğini belirterek, Karacabey Belediyespor taraftarına çağrıda bulundu.

KARACABEY BELEDİYE SPOR’DA EN ÖNEMLİ ŞEY: TARAFTAR

Yeni yapılanma ile bilgi veren Başkan Senal şu ifadeleri kullandı:

“Karacabey Belediye Spor’u bu sene oluşturacağız. Belediye başkanımızında şehir ve kamuoyunu birleştirici hamleleriyle doğru tribünlere oynamak istiyoruz. 5 ana madde var. En önemli şey, taraftardır. Taraftara seslenmek istiyorum. Geçen sene beklediğimiz taraftarı göremedik. Tribünde, kentine sahip çıkan, kentinin takımının arkasında duran taraftar görmek istiyoruz.”

“BİR MEVKİYE GELMİŞ HERKES, KARACABEY’E BORÇLUDUR”

Başkan Ekrem Senal ikinci mesajını, Belediye Başkanına, yönetimimize, Karacabey’in önde gelen iş adamlarına, STK’lara, ticaret ve sanayi odasına, esnaf odalarına ileterek, “Karacabey sayesinde bir mevkiye gelmiş bütün insanlar Karacabey’e borçludur.” dedi.

KARACABEY BELEDİYE SPOR’UN ÜÇÜNCÜ MESAJI BASIN MENSUPLARINA

3.mesajını basına ileten Başkan Senal, “Bizlere internet sayfalarınızda yer verirseniz çok mutlu oluruz.” dedi.

Başkan Senal, teknik kadro ve futbolcuların üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi.

“ŞAMPİYONLUK UZAK DEĞİL”

Son halkanın, çalışanlar olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Senal şu ifadeleri kullandı:

“Bir aile olacağız. Karacabey’i hak ettiği yere yükselteceğiz. Şampiyonluk çok uzak değil. Lig’in ikinci yarısında herkesin mutlu olduğu izlemekten zevk aldığı bir Karacabey Belediye Spor göreceğiz. Sahada her şeyini Karacabey için ortaya koyacakları bir sezon olacak.”

SGK, vergi, futbolcuya hiç bir borcu olmayan iki kulüp olduğunun altını çizen Başkan Ekrem Senal, Bu takımlardan birinin Karacabey Belediye Spor olduğunu açıkladı.