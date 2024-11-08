Karabağlar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Özel Gereksinimli Öğrencilerin Gözünden Atatürk Resim Çalışması ve Sergisi” ile öğrencileri Belediye Başkanı Helil Kınay ile buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Etkinlik, Karabağlar’daki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan öğrencilerin katılımıyla, Belediye Ana Hizmet Binasının zemin katında gerçekleşti.

Başkan Kınay, Atatürk’ü kendi gözlerinden yansıtan resimler çizen çocuklarla birlikte resim yaparak sohbet etti. Çocukların çizimlerinin panoya asılarak sergilenmesiyle, özel gereksinimli öğrencilerin duyguları ve bakış açıları izleyicilere sunuldu. Etkinlik, çocukların hem kendilerini ifade etmelerine hem de Atatürk’e duydukları sevgiyi sanatsal bir dille aktarmalarına olanak tanıdı.

Etkinlik sonunda Başkan Kınay, öğrencilere Nutuk, Türk bayrağı ve Atatürk tişörtü gibi anlamlı hediyeler verdi. Atatürk’ü anmanın ve anlamanın önemine vurgu yapan Kınay, Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe doğru ilerlemeyi bir görev olarak gördüklerini belirtti.