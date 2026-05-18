Edirne'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi'nin düzenlediği Türk Halk Müziği Korosu konseri, sanat ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı geceye sahne oldu. Konserde hem türküler seslendirildi hem de derneğe destek veren isimlere plaket takdim edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu konseri, geçtiğimiz cuma akşamı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konsere, Mehmet Özcan, ADD Keşan Şube Başkanı Yusuf Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, oda temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda müziksever katıldı.

Konser öncesinde ADD Yönetim Kurulu adına konuşan Hasan Bölükbaşı, derneğin kuruluş süreci, Atatürkçü düşüncenin yaşatılması için yürütülen çalışmalar ve geçmişten bugüne verilen mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Türkiye genelinde 360 şubesiyle faaliyet gösterdiğini belirterek, Keşan Şubesi'nin de yıllardır öğrencilere burs desteği sağladığını ifade etti. Konuşmasında, derneğe emek veren isimleri ve hayatını kaybeden aydınları da anan Bölükbaşı, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından derneğe katkılarından dolayı Mehmet Özcan'a plaket takdim edilirken, destek veren kurum ve kişilere de teşekkür plaketi sunuldu.

Gecenin devamında ise Şef Erkan Yalçın yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Seslendirilen türkülerle salonu dolduran davetliler keyifli bir müzik gecesi yaşadı.