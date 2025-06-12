İzmir Karabağlar Belediyesi’nin sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yıl sonu çalışmalarının sergilendiği Performans Günleri başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuk resim sergisi ve çini sergisinin açılışına katılan Başkan Helil Kınay sanatın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

BAŞKAN KINAY “SANATLA AYDINLIK YARINLARI BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Sergi açılışında konuşan Başkan Helil Kınay, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl göreve geldikten sonra katıldığı ilk sergi açılışını hatırlatan Kınay, geçen süre zarfında daha fazla insana dokunduklarını ve bu birlikteliği büyüttüklerini vurguladı.

“Karabağların her mahallesinde bu emek görülecek ve büyüyecek” diyen Başkan Kınay, sanatın, ülkenin içinde bulunduğu karanlığa karşı umut ve dayanışmayı temsil ettiğini belirtti. “Bu ülkenin güzel insanlarına borcumuz var” diyerek sanatı ve özgür düşünceyi karartmak isteyenlere karşı her zaman dimdik duracaklarını ifade etti.

Konuşmasında sanat emekçilerine, katılımcılara ve özellikle sergiye katkı sunan eğitimcilere teşekkür eden Kınay, daha sonra çocuk resim kursu eğitmeni Oylum Gökçen Öterbülbül ve çini kursu eğitmeni Nesrin Dikmen’e doğa dostu fidan sertifikası verdi.

Her iki eğitmen de yapmış oldukları konuşmada sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak vermiş oldukları destekten ötürü Başkan Kınay’a teşekkür ettiler. Sergide, gitar kursu öğrencilerinin verdiği mini konser de büyük alkış aldı.

26 HAZİRAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Bale ve modern dans, gitar, bağlama, seramik, punch, çocuk korosu, Türk Sanat Müziği Korosu ve tiyatro gösterileri gibi birçok sanat dalının yer aldığı Karabağlar Sanat Kursu Performans Günleri, 26 Haziran tarihine kadar devam edecek. Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi, belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.