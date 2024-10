Karabağlar Belediyesi, 4 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir Depremi'yle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çok sayıda etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki olan İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) işbirliğiyle hazırlanan “Kent mi?” konulu fotoğraf sergisi izlenime açıldı. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İFOD Proje Koordinatörü Tayfun Kocaman, fotoğraf sanatçıları, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.İZMİR (İGFA) - Ana hizmet binası meclis fuaye alanındaki serginin açılışında konuşan Başkan Kınay, “Geçmişin yanlışlarını düzeltmezsek yeni doğrular yaratamayız. Bunun en güzel örneği fotoğraflardır aslında. Biz İFOD ile beraber bu sergiyi yaparken, bu alandaki fotoğrafları belediyemize gelen herkes görsün istiyoruz. Halkımızla beraber iç içe olalım. Ve geldiğimiz, getirdiğimiz her evrakta, her izinde, her dosyada buralardan geçerken birlerinin görmek istemediği, duymak istemediği, unuttuğu gerçekleri hatırlatalım diye uğraşıyoruz” diye konuştu.

SADECE RAKAM DEĞİLLER!

4 yıl önce kaybedilen canların, tüm afetlerin ardından olduğu gibi sadece rakamlarla anılmasını doğru bulmadığını vurgulayan Başkan Kınay, “Yitip giden hayatlar, umutlar, aileler, geçmiş, gelecek gibi değerlendirmelerin yapılmadığı bir acıyı yaşadık ve hala yaşıyoruz. Bu ülkenin geçmişi depremlerle ve acılarla dolu. Biz yaşadığımız acıların sebeplerini biliyoruz, sonuçlarını biliyoruz. Bu sonuçları en ağır bedellerle ödüyoruz, ödüyoruz, ödüyoruz… 30 Ekim'de konuşurken, yıllarca bu konuşmaları çok yaptık. Aslında hepimiz bu sürecin içerisinde bir parçayız. Her depremde, ama bu böyle olmamalıydı, ama bu yanlıştı diyoruz. Ama unutuyoruz, devam ediyoruz” dedi.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

30 Ekim Haftası'nı sadece anmak değil farkındalığı büyütmek amacıyla da yaptıklarına dikkat çeken Başkan Kınay “Biz farkındalığı vatandaş olarak büyütelim ki, 'oğlum gelecekte bir kat daha çıktı' demesin. 'Aman şu kolonu keseyim de mutfağı büyüteyim' demesin. 'Aman ucuza iş yaptırayım mühendis mimar denetimi olmasa da olur' demesin. 'Evim 3 kat değil de 4 kat imarsız olsun' demesin. Aynı zamanda yönetenler ve bu projeleri hazırlayan mühendisler, mimarlar, denetleyenler, müteahhitler, 3 kuruş fazla kazanacağım diye bakın nelere mal oluyor. Bunun farkında olmasını, diplomasını, imzasını doğru kullanmasını istedik” diye konuştu.

“DOĞRULARLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Başkan Kınay, Karabağlar'ın kentsel dönüşüme en fazla gereksinim duyan ilçelerin başında geldiğini hatırlatarak, “Bunları düzeltirken, işe doğrularla başlamak istiyoruz. Kentimizin planlarını hayata geçirirken, yönetimiyle, doğru yapılaşmasıyla yaşayan ve yaşatan Karabağlar yapmak istiyoruz. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye hep beraber mücadelemizi edelim. Doğru için de hep beraber çalışalım ve o doğruları büyütelim” dedi.

İFOD Proje Koordinatörü Tayfun Kocaman ise farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek amacıyla 35 arkadaşıyla birlikte bu sergiyi daha önce farklı noktalarda açtıklarını belirterek “Sergiye 'Kent mi?' adını koyduk. Yani böyle bir kent olur mu? Olmalı mı? Bu bakış açısı değiştirilmeli mi diyerek yaptık. Vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Kınay konuşmanın ardından Kocaman’a doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti. Serginin ardından “Depremde yıkılan bir binanın anatomisi” isimli belgesel gösterimi de yapıldı.

35 sanatçının katılımıyla hızla büyüyen nüfus sorunu ve çarpık kentleşmeye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergi, fotoğraf sanatçıları Tayfun Kocaman ve Liane Bencuya koordinatörlüğünde düzenlendi. Sergi 12 Kasım tarihine kadar açık kalacak

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bu arada Karabağlar Belediyesi deprem farkındalığı haftasında etkinliklere devam edecek…

Programlar

31 EKİM PERŞEMBE

•⁠ KARBEM ÖĞRENCİLERİ İLE TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ VE DEPREM SİMÜLASYONU

???? 15.00

???? İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Yerleşkesi

01 KASIM CUMA

•⁠ DEPREMLE YAŞAMAK // Sunum

•⁠ DERİN UĞULTU // Belgesel

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

???? 14.30

???? Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu

02 KASIM CUMARTESİ

•⁠ 30 EKİM'DEN 6 ŞUBAT'A DEPREMİN GÖLGESİNDE YAŞAM // Panel

???? 15.00

???? 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Amfi Tiyatrosu