Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Karabağlar Akademi Yaz Programı için başvurular başladı. 'Çocuk Dostu Kent' temasıyla gerçekleştirilecek program, farklı üniversitelerden öğrencileri Karabağlar 'da buluşturarak kentin geleceğine yönelik projelerin geliştirilmesine katkı sunacak.

İZMİR (İGFA) - 29 Haziran - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı, yerel yönetimler ile akademi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve kent yaşamına yönelik yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlıyor.

Bu yılın teması olarak belirlenen 'Çocuk Dostu Kent' yaklaşımı kapsamında öğrenciler, çocukların güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı kamusal alanlara erişimini merkeze alan çalışmalar yürütecek. Program boyunca gerçekleştirilecek saha araştırmaları, atölye çalışmaları ve proje geliştirme süreçleriyle katılımcılar, Karabağlar'ın çocuklar için daha yaşanabilir bir kent haline gelmesine yönelik öneriler hazırlayacak.

Program süresince öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerden eğitim alma fırsatı bulurken Karabağlar Belediyesi'nin planlama, tasarım ve katılım süreçlerini de yerinde deneyimleyecek. Eğitimler ve saha çalışmaları sonucunda katılımcılar, çocukların kent yaşamına katılımını güçlendirecek proje önerileri geliştirecek.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLECEK?

Programa; Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstriyel Tasarım, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri başvurabilecek. Başvurular değerlendirilirken adayların motivasyonları, konuya ilgileri, ekip çalışmasına yatkınlıkları ve program süresince aktif katılım gösterebilecek olmaları dikkate alınacak. Kontenjanın sınırlı olduğu programa özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin başvuruları bekleniyor.

Karabağlar Akademi Yaz Programı, üniversitelerin staj yönergeleri kapsamında zorunlu staj dönemi olarak da değerlendirilebilecek. Ayrıca program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.