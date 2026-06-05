Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Veysel Karani Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi. Halkın içinde olmanın önemine vurgu yapan Başkan Aydın, mahallelerdeki sorunların çözümü için imkanlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi'de vatandaşların yaşam kalitelerini artıracak, çözüm odaklı çalışmalar yürüten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen buluşmalarla birlikte vatandaşlarla birebir temas kuruyor.

Bu doğrultuda Veysel Karani Mahallesi sakinleriyle muhtarlık binası önünde düzenlenen kahvaltı programıyla güne başlayan Başkan Erkan Aydın, vatandaşların önerilerini ve taleplerini kendilerinden dinledi. Programda Başkan Aydın'a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Aydın, mahalledeki çalışmalara ilişkin istekte bulunulan taleplerin notunu aldırarak, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi.

'SİYASETÇİNİN OLMASI GEREKEN EN TEMEL NOKTA HALKIN İÇİDİR'

Mahalle kahvaltıları ile vatandaşlarla güçlü bir köprü kurduklarını belirten Başkan Erkan Aydın, şunları kaydetti:

'Burada inşallah camideki Kur-an kursu yerini yenileyeceğiz. Pazar yeri ve diğer sorunlarla alakalı elimizden ne geliyorsa yapacağız. Osmangazi'mizin 136 mahallesinde tabii ki bir anda her iş aynı hızla olamayabiliyor ama şunu söylüyoruz; birebir giderek, takip ederek, elimizdeki imkanları içerisinde bulunduğumuz koşullara uygun olarak maksimum seviyede kullanmaya çalışıyoruz. Sizler için, Osmangazi'de yaşayan yurttaşlarımız için, Bursa'mız için çalışıyoruz. Burada bir çivi çakarsak, bir tane insanımız huzurlu, mutlu yaşamaya devam ederse bizler de son derece mutlu oluyoruz. Sizlerin taleplerini dinleyerek, hizmet etmeye çalışıyoruz. 2 yıldan fazla bir süre oldu. Bu kahvaltılarla, buluşmalarla emin olun bizler sizler kadar mutlu oluyoruz. Çünkü siyasetin, siyasetçinin olması gereken en temel nokta halkın içidir. Halkı birebir dinlemek ve onlardan aldığı geri bildirimlerle yol haritasını çizmektir. Biz de bu yönde çalışmaya devam edeceğiz.'

Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Mustafa Gezgin ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederek, 'Üç şey istedik, Kur'an kursuyla başlayacağız. Allah razı olsun, istediğimiz hiçbir şeye hayır demiyor' şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri de talep ve önerilerini dile getirmelerinin ardından Başkan Erkan Aydın'a ilgisinden dolayı teşekkürlerini sundu.