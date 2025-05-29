Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarını yeni deniz sezonuna hazırlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı plajları 15 Haziran’da başlayacak deniz sezonuna hazırlıyor.

BÜYÜKŞEHİR YAZ TURİZMİNİ GELİŞTİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Körfezi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının meyvesini almaya devam ediyor. Körfezi akvaryuma dönüştürme hedefiyle çevre çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir, kentte yaz turizmini de geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl mavi bayraklı plaj sayısını 9’a çıkaran Büyükşehir, bu yıl da başarısını koruyor. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemini, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ederek başarısını istikrarlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir, bu kapsamda yaz mevsiminde vatandaşların plajlardan en güzel şekilde yararlanması için çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

KUMSAL TEMİZLİĞİ, BAKIM VE ONARIM

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte başlayacak yaz sezonunda Kocaeli’nin mavi bayraklı eşsiz plajları misafirlerini bekliyor olacak. Çalışmalar kapsamında plajlarda kumsal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor.

100 KİŞİLİK EKİPLE YAZA HAZIRLIK

100 kişilik ekiple Kandıra sahillerini yaza hazırlayan Büyükşehir Belediyesi; Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı, Seyrek, Miço Kadınlar plajlarında bulunan sert zeminlerde boya ve cila, soyunma kabini ve duş montaj çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler plaj çevrelerinde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hem plajlar hem de plaj çevreleri yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Mavi Bayraklı plaj sayısını koruyan ve bu sayıyı ilerleyen yıllarda arttırmayı hedefleyen Büyükşehir, plajlardaki çalışmalarını deniz sezonunun başlayacağı tarih olan 15 Haziran’a kadar sürdürecek.