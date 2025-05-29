Eğitim-Bir-Sen Antalya Kumluca İlçe Temsilciliği, 28 Mayıs Çarşamba akşamı üyeleri ve aileleriyle birlikte geleneksel yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi. Mehmet ŞENTÜRK / Antalya (İGFA)- Turizm Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı.

Etkinlik saat 19.00’da akşam yemeği ile başladı, ardından saat 21.00’den itibaren Anadolu Türkülerinden oluşan canlı müzik dinletisiyle devam etti.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Fahri Güven, “Bu tür buluşmalar, eğitim camiamızın birliğini ve dayanışmasını pekiştiriyor. Katılım gösteren tüm üyelerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Gecede öğretmenler hem sohbet etme fırsatı buldu hem de türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Eğitimciler, birlik ve beraberlik içinde tamamlanan etkinlikten memnuniyetle ayrıldı.