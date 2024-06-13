Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurumlarındaki resmî yazışmalarda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımıyla ilgili 4 yıllık verileri açıkladı. KEP sisteminin kamu kurumlarındaki kullanım oranının yüzde 82’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, KEP sayesinde kamuda yapılan tasarruf rakamları ve doğanın korunmasına ilişkin veriler de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurumlarındaki resmî yazışmalarda Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kullanımına ilişkin 4 yıllık verileri açıkladı. Buna göre; resmî, hukuki geçerliliğe sahip, yasal ve güvenli iletişim imkânı sunan KEP sisteminin kamudaki kullanım oranı yüzde 82’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına göre KEP kullanımıyla 4 yılda posta giderlerinden 2 milyar 534 milyon 153 bin TL tasarruf edildi. Veri depolama maliyetlerinden 115 milyon 800 bin 277 TL, kırtasiye giderlerinden ise 2 milyar 339 milyon 120 bin TL tasarruf edildi. KEP kullanımıyla birlikte 21 bin 219 ton CO2 salınımı engellenirken, resmî iletişimin elektronik ortama taşınması sayesinde kâğıt ihtiyacı ortadan kalkarak 426 bin 224 ağaç korunmuş oldu. Aynı zamanda 80 milyar 198 milyon 400 bin KWh enerji tasarrufu sağlandı. KEP kullanımının artmasıyla birlikte kamu kurumlarındaki resmî yazışmalar hızlandı ve tasarruf oranları da artmış oldu.

YILDIZ: “KEP RESMÎ İLETİŞİMİ YASAL, HIZLI VE GÜVENLİ HALE GETİRİYOR”

KEP’in güvenilirliğine dikkat çeken TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, “Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte fiziki olarak yürütülen birçok iş ve işlem dijital ortama taşındı. Türkiye’de ve dünyada birçok kurum, kuruluş ve birey de kullanım kolaylığı, güvenilirliği ve daha az maliyetli olması nedeniyle dijital dönüşüm araçlarına yöneldi. KEP sistemi, dijital dönüşüm araçlarının en güvenlisi. Birçok güvenlik sorununa neden olan ve hukuki olarak geçerliliği KEP kadar net olmayan e-postalar yerini hızla KEP’e bırakıyor. KEP ile resmî iletişim noktasında büyük bir güven ortamı yaratılmış oluyor. Kamu kurumlarımız resmî iletişimlerinin yüzde 82’sini KEP ile gerçekleştiriyor. Çünkü KEP iletilerinin doğru kullanıcıya ulaştığı garanti ediliyor. Gönderilerin karşı tarafın KEP hesabının kapalı olması durumunda veya teknik sorunlar nedeniyle erişmediği durumlarda dahi net bir kayıt oluşturuluyor. Biz de Türkiye’de dijital dönüşümün lideri TÜRKKEP olarak Kayıtlı Elektronik Posta sistemi, e-İmza sistemleri, e-Fatura sistemleri, dijital saklama altyapıları ve bütün bunları çerçeveleyen kurumsal çözümlerimizle müşterilerimize ve doğaya hizmet ediyoruz. TÜRKKEP’in KEP sistemi; sanki ıslak imzalı bir doküman iletmişsiniz gibi, noterden bir ileti göndermişsiniz gibi veya bir tebligat göndermişsiniz gibi resmi ve yüzde yüz yasal bir yapıyı kendi içerisinde barındırıyor. KEP’in kullanım alanlarının artırılması konusunda yapılacak çalışmaların, tasarruf tedbirleri çerçevesinde ülke ekonomimize katkısının büyük olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm şirketlerimizi ve hatta tüm bireylerimizi, tıpkı kamu kurumları gibi KEP’i kullanmaya ve KEP’in yasal, hızlı ve güvenilir dünyasına davet ediyorum” dedi.