7548 sayılı Kanun ile devlet memurları, noterlik, TRT, savunma sanayii ve personel devri gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, 21 Mayıs 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) -Resmi Gazete’de yayımlanan 7548 sayılı Kanun, çeşitli kanunlar ve 375 sayılı KHK’de değişiklikler getirdi. 21 Mayıs 2025’te kabul edilen kanun, kamu personeli, kurumların işleyişi ve personel devri gibi konularda önemli yenilikler içeriyor.

Söz konusu kanunda başlıca değişiklikler şöyle:

Devlet Memurları Kanunu: Kamu kurumlarının mesleğe özel yarışma sınavıyla personel alımında, 657 sayılı Kanun’un ek 40. madde hükümleri uygulanacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi: Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, AYM üyeleri arasından seçilecek.

Vergi İncelemeleri: Vergi incelemesi yapanlar, ayrıldıktan sonra 3 yıl boyunca inceledikleri mükelleflerle iş yapamayacak veya sözleşme düzenleyemeyecek.

BTK Üyeleri: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üyelerinde siyasi parti ilişkisi bulunmaması şartı getirildi.

TRT Genel Müdürü: Genel Müdür’e en yüksek devlet memuru maaşı ödenecek. TRT, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek, ihaleleri Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Özel hukuk personeli istihdamı ve mali haklar Yönetim Kurulu’nca belirlenecek.

Savunma Sanayii: Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde yetkiler Başkana devredildi. Personelden Kişi Güvenlik Belgesi aranmayacak.

Kamu İhale Kanunu: İhale Kurumu üyelerinde siyasi parti ilişkisi bulunmaması şartı getirildi.

Personel İstihdamı: Kamu kurumları, iş mevzuatına tabi veya idari sözleşmeyle uzman istihdam edebilecek. Yerli/yabancı sözleşmeli personel alımı için ücret tavanı, mevcut sözleşmeli personel ücretinin 5 katını aşamayacak.

Personel Devri: Kurumların yeniden yapılandırılmasıyla personel, uygun kadrolara 1 ay içinde atanacak. Atama yoksa, istihdam fazlası personel 90 gün içinde diğer kurumlara nakledilecek. İşçilerin hakları korunacak, atananların önceki hizmetleri yeni kurumda geçmiş sayılacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz