Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakil Ambulans ekipleri, geçtiğimiz yıl Kandıra Kumcağız’da boğulma tehlikesi geçiren 4 gence zamanında müdahalede bulunarak hayatlarını kurtardı. Olayda kalbi duran 17 yaşındaki Erdem Akbaş, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Akbaş, herkesin dikkatli olmasını istedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nakil Ambulans ekipleri, geçtiğimiz yıl Kandıra Kumcağız’da boğulma tehlikesi geçiren 4 gence zamanında müdahalede bulunarak hayatlarını kurtardı. Olayda kalbi duran 17 yaşındaki Erdem Akbaş, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Akbaş, herkesin dikkatli olmasını istedi.

AZGIN DALGALAR TEHLİKE SAÇTI

Geçtiğimiz yıl, 14 Temmuz 2024 günü, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız Plajı’nda yaşanan olayda, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Erdem Akbaş, Karadeniz’in sert dalgaları ve güçlü akıntısına kapılarak açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren genç, sahilde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cankurtaranlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası konuşan ve herkesi uyaran Akbaş, vatandaşları cankurtaranların uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

KALP ATIŞI YOKTU, MOSMORDU

Boğulma ihbarının telsizle iletilmesi üzerine üçüncü kulede görevli cankurtaran ekibi hızla harekete geçti. Jet ski ile olay yerine ulaşan ekip, Erdem Akbaş’ı sudan çıkardığında kalbinin durduğunu tespit etti. O anları anlatan bir cankurtaran, “Kalp atışı yoktu, mosmordu, nabzı yoktu. Hemen ilk yardım uyguladık. Nabzı geri gelince ambulansa aldık ve 112’ye devrettik. Şu an hâlâ kendisiyle görüşüyoruz” dedi.

DÖRT GENÇ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Cankurtaranların ifadesine göre, olay ilk olarak iki kişi olarak telsizle bildirildi. Ancak olay yerine ulaşıldığında toplam dört gencin boğulma tehlikesi geçirdiği belirlendi. Jet ski ve kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle dört genç de kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından Erdem Akbaş ve diğer gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ambulans ekibi tarafından 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

CANKURTARANLARDAN UYARI

Cankurtaranlar, Karadeniz’in fırtına ve dalga potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı, “Akıntı günlerinde jetlerimiz devriye atar, kara ekibi megafonla uyarı yapar. Amacımız boğulmayı en baştan önlemektir. Vatandaşlarımız mutlaka cankurtaranların uyarılarına kulak versin, yalnız yüzmesin ve cankurtaran olmayan sahillerden uzak dursun” ifadeleri kullanıldı.

“KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜM”

Yaşadığı korku dolu anları bir kez daha anlatan ve denize giren herkese uyarılarda bulunan Erdem Akbaş ise, “Sudan çıktığımda mosmormuşum. Sağ olsun sağlık personelleri kalp masajı sayesinde yaşama döndürdüler. Büyükşehir’e, hastane personeline ve plajdaki abilerime çok teşekkür ederim. Denizde çok açıldım. Herkes çok dikkatli olsun. Karadeniz çok tehlikeli” dedi.

BİREYSEL ÖNLEMLER DE ŞART

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca sahillerde cankurtaran hizmetlerinin kesintisiz süreceğini belirtti. Ancak bireysel önlemlerin de hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan bilinçli davranmaları istendi.