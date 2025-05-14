Türkiye'de tarımsal üretimin baş düşmanı haline gelen kahverengi kokarcaya karşı üretilen yerli feromon tuzak "tutSAK" çiftçiye ilk kez 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü’nde teslim edildi.SAKARYA (İGFA) - Amerika ve Kosta Rika'daki muadillerinden 5 kat daha etkili olduğunun bilimsel tespitlerle ispatlandığını belirten Alemdar, "Bu sadece Sakarya'nın değil, Türkiye'nin başarısı. Biri larvaları yok eden, diğeri topraktaki faydalı bakteriyi içeren iki önemli ürün 6 ayda geliştirildi. Bu tehdidi kimyasal ilaçla değil, toprağı iyileştiren doğal yöntemle yok edeceğimize inanıyorum. Bu ürünü böyle bir günde ücretimizle paylaşmak gurur verici" dedi. Buluş istilayı yerinde bitirme, larva ile yumurtalarla mücadele ve toprağı yerinde zenginleştirme aşamalarıyla tutSAK, Larcex-H ve BIO-H olmak üzere 3 farklı ürün şeklinde çiftçiyle buluşturuldu.

Sakarya Büyükşehir' Belediyesi’nin üreticiye ve üretime katkı sağlayan, rekabet eden değil, destekleyen tarım vizyonuyla yürütülen çalışmalar, önemli bir neticeye ulaşmış ve Türkiye'de tarımsal üretim için en büyük tehdit haline gelen kahverengi kokarcaya karşı "tutSAK" isimli feromon tuzağın üretimi tamamlanmıştı.

ÇİFTÇİLERE İLK KEZ DAĞITILDI

Projeye ise Başkan Alemdar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz öncülük etmişti.

Büyükşehir ve Sakarya Üniversitesi ortaklığında istilacı böceğe karşı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ‘TutSAK’ isimli feromon tuzak ile Larcex-H ve BIO-H 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde düzenlenen törenle çiftçilere ilk kez dağıtıldı.

PROTOKOLE YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi, SAÜ, Teknokent ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında AKOM’dabir protokol imzalandı. Ardından dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza AL, SAÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Ali Şener Bayraktar, ilçe belediye başkanları, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları, çiftçiler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

tutSAK’ın kullanımı

SAÜ'de binlerce maddenin sentezlenmesiyle ortaya çıkarılan ve çiftçinin tek çare olarak gördüğü "tutSAK" feromonunun kullanımıyla ilgili üreticilere kapsamlı bilgiler sunuldu.

“Bu çalışma bilimsel olarak test edildi ve raporlandı”

Projenin bilimsel olarak test edilerek raporlandığını, sonuçların ise başarılı olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Pandemi zamanı toprağın, üretimin ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu nedenle bizler sadece altyapı ve üstyapı hizmetini değil, üreticimize, çiftçilerimize her türlü desteği sağlayacağımızı söyledik. Kahverengi kokarca tarımsal üretim için şu anda en büyük tehdit. Özellikle fındık başta olmak üzere birçok ürüne zarar veren bu zararlıya karşı, üniversitemizle, bilim insanlarımızla beraber yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Biri larvaları yok eden metal kompleks, biri topraktaki faydalı bakterileri içeren biyolojik ürün. Bu çalışma bilimsel olarak test edildi, raporlandı ve artık çiftçimizin hizmetine sunulacak düzeye geldi” dedi.

“Bu ilaç kalıcı bir çözüm sunabilecek nitelikte”

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, “Kahverengi kokarca, sadece ülkemizi değil, dünyanın birçok ülkesini etkileyen zararlı bir böcektir. Bu tehdide karşı Tarım Bakanlığımız öncülüğünde, il ve ilçe tarım müdürlükleri hem fiziki hem de biyolojik mücadele yöntemlerini bugüne kadar sürdürdü. Ancak bugün tanıttığımız ve üniversitemiz hocalarının geliştirdiği ürün, bu soruna kalıcı bir çözüm sunabilecek nitelikte. Sakarya Üniversitesi’ndeki bilim insanlarımız, yoğun bir çalışmayla bu önemli ürünü geliştirdiler. Hocalarımız, bu ürünü çok kısa sürede piyasaya sunulabilecek aşamaya getirdiler. Çiftçimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

“Kokarcanın yumurta ve larvalarını etkisiz hale getiriyor”

SAÜ Prof. Dr. Mustafa Zengin, “Kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında, Ali İhsan Yavuz Bey ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın talebiyle bir tuzak (trap) geliştirdik. İlk etapta sadece tuzak üretimi yaptık ancak bunun yeterli olmayacağı anlaşılınca iki farklı sıvı ürün daha geliştirdik. Bu ürünlerden biri, kokarcanın yumurta ve larvalarını etkisiz hale getiriyor. Diğer ürün ise tamamen faydalı toprak bakterilerinden oluşup, kokarcanın yumurtalarını yok ederken toprağı da iyileştiriyor. Bu üçlü ürün sistemiyle kimyasal kullanmadan etkili bir biyolojik mücadele sağlıyoruz” sözleriyle geliştirilen ürünlere dair bilgi paylaşımında bulundu.

"tutSAK", Larvex-H ve BIO-H nedir?

Kahverengi kokarca Türkiye’nin birçok bölgesinde hızla yayılım göstererek, mısır, fındık, fasulye, domates, şeftali, Antep fıstığı gibi yüksek ekonomik değere sahip tarım ürünlerinin yanı sıra 300’den fazla bitki ve meyve türünü tehdit ediyor.

TutSAK kahverengi kokarca Feromonu: Kahverengi kokarcanın ergin bireylerini cezbederek biyoteknik mücadele sağlayan Tutsak, iki farklı feromonun sinerjik etkisiyle geliştirilmiş Türkiye’nin ilk yerli feromon tabanlı tuzağı.Çevre dostu yapısı sayesinde insan sağlığına, doğal dengeye ve faydalı böcek popülasyonuna zarar vermeden zararlının populasyonunun kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor.

Larvex-H kahverengi kokarca larva ve yumurtaları ile mücadele: Türkiye’de ve dünyada ilk kez kahverengi kokarcanın larva ve yumurtalarına karşı doğrudan ve çevre dostu etkililik gösteren özgün formül. Kimyasal zehir kullanımını azaltan yapısıyla, çevreye, biyolojik dengeye ve insan sağlığına duyarlı yeni nesil bir biyoteknik çözüm sunuyor.

BIO-H kahverengi kokarcada bakteri ile mücadele: Zararlının tüm evrelerinde etkili olan, tamamen doğal mikroorganizmalarla geliştirilen yeni nesil bir biyolojik mücadele ürünüdür. İçeriğinde bulunan doğa dostu ve toprağı zenginleştiren yeni nesil bakteriler sayesinde toprak sağlığını iyileştirmekte, ekosistem dengesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlamaktadır.