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Ünlü sanatçı, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sevenleri, onun eserleriyle daima yaşayacağını ifade etti.

Kahtalı Mıçe’nin vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Sanatçının cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda hayranı katıldı.

Türk arabesk ve halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. ADIYAMAN (İGFA) - Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı