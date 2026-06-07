Kahramanmaraş'ta düzenlenen III. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, depremden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerini bir araya getirdi. 149 stantta sergilenen ürünler büyük ilgi görürken, festival dayanışma ve yeniden ayağa kalkışın sembolü oldu.

Ferit BİNZET / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen III. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; dayanışmanın, üretimin ve yeniden ayağa kalkışın güzel bir örneği olarak kapılarını açtı.

Piazza AVM'de gerçekleştirilen festival, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin kadın girişimcilerini tek çatı altında buluşturdu. 149 stantta sergilenen el emeği ürünler, ziyaretçilerle buluşurken; gıdadan ev tekstiline, bijuteriden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede üretim gücü gözler önüne serildi. Açılışa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve çok sayıda protokol üyesi ile kadın girişimciler yoğun katılım gösterdi.

'YIKILMADIK, ÜRETİYORUZ!'

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger'in sözleri festivalin ruhunu özetlerken, 'Sadece Kahramanmaraş'tan değil, depremden etkilenen 11 ilin tamamından gelen yürekli kadınları buluşturduk. Acımız ortak ama gücümüz de bir. Üreterek, paylaşarak ve birbirimize destek olarak yaralarımızı sarıyoruz.' dedi.

ADIYAMANLI KADINLAR: 'HAYATA YENİDEN TUTUNDUK'

Adıyaman'dan festivale katılan ADIPAYAM Kadın Kooperatifi üyesi Mehtap Binzet, yaşanan büyük yıkımın ardından kadınların üretimle yeniden ayağa kalktığını vurguladı. Kadınlara ahşap boyama ve dekoratif ürünler yapmayı öğreterek hem meslek kazandırdıklarını, hem de umut olduklarını belirten Binzet, 'Bugün burada olmak, yeniden hayata karıştığımızın en somut göstergesi. Kadınlar ne kadar çok üretimde yer alır, ekonomik güç kazanırsa aile de güçlü olur.' diye konuştu.

DEV ORGANİZASYON, BÜYÜK DAYANIŞMA

Vali Mükerrem Ünlüer, festivalin artık bölgesel bir güç birliğine dönüştüğünü belirterek, kadınların üretim gücünün altını çizdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise projenin üçüncü yılında yüzlerce kadın girişimciyi bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Festivalin dikkat çeken konuklarından biri de televizyon programlarıyla tanınan oyuncu Derya Baykal oldu. Kadın emeğinin önemine dikkat çeken Baykal, girişimcilerle birebir sohbet ederek stantları gezdi.

Protokol üyeleri stantları tek tek gezerek kadın girişimcilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Festival alanında sergilenen her ürün, aslında bir hikâyeyi; bir direnişi ve yeniden doğuşu temsil etti.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen organizasyon, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken aynı zamanda deprem bölgesinde 'biz buradayız' mesajını en güçlü şekilde verirken, kadın emeğiyle yükselen dayanışma yalnızca bugünü değil, yarını için de güç birliğinin önemine dikkat çekti.