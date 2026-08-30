Bursa'da Osmangazi Belediyesi Engelli Gündüz Bakım Merkezi (OBAM) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü düzenledikleri konserle coşkuyla kutladı.

BURSA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasıyla taçlandığı Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde, Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren OBAM'da eğitim gören özel gereksinimli bireyler anlamlı bir konsere imza attı.

Alışveriş merkezi'nde düzenlenen konserde OBAM üyeleri Vardar Ovası, Hoş Gelişler Ola, 'Çökertme, Manastırın Ortasında, Bülbülüm Altın Kafeste ve Ah Bir Ataş Ver türkülerini seslendirdi. Memleketim şarkısının da söylendiği konser, hep birlikte seslendirilen 'İzmir Marşı' ile sona erdi.

Alışveriş merkezi'ne gelen vatandaşlar da OBAM üyelerinin seslendirdiği türkü, şarkı ve marşlara alkışlarıyla eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşattı.

OBAM üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel alışveriş merkezi'nde konser verdiğini belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, 'OBAM üyelerimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel alışveriş merkezi'nde konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı türküler, şarkılar ve marşlarla kutladık. Öğrencilerimiz burada alışveriş merkezine gelenlere muhteşem bir konser verdiler. Verilen konserle milli birlik ve beraberlik duygularımızı kabarttılar. Çok beğenilen bir konser oldu. Konseri dinleyenler de söylenen eserlere alkışlarıyla eşlik etti. Bize bu imkânları sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.