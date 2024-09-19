Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ulaşım ağını yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Andırın’ın ana arterlerinden Hükümet Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler, Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nda da asfalt serim işlemlerine devam ediyor. Toplamda 3 kilometrelik yol yenilenerek, ilçe merkezi modern ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşacak.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak için yoğun çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi, Andırın’daki çalışmalarıyla ilçenin trafik sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Özellikle ilçe merkezindeki Hükümet Caddesi’nin baştan sona yenilenmesi, bölgede yaşayanlar ve ticari faaliyetler için büyük önem taşıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla, bu cadde tamamen modern bir görünüme kavuştu. Aynı zamanda, Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nda devam eden asfalt serimiyle bölgedeki ulaşım kalitesi daha da artacak. VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül, ilçede yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Altyapı çalışmalarının ardından yollarımız oldukça bozulmuştu. Özellikle Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nda ciddi ulaşım sıkıntıları yaşıyorduk. Arabalarımız sık sık

arıza yapıyordu. Durumu Büyükşehir Belediyesine ilettik, sağ olsunlar hemen harekete geçtiler. Şu an yollarımız yenileniyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve tüm emeği geçen ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi. Andırın’daki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanmasıyla, hem ilçe halkının hem de sürücülerin ulaşım sorunları önemli ölçüde çözülmüş olacak.