Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in önemli ulaşım akslarından Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) yürüttüğü kapsamlı üstyapı yenileme çalışmalarında hız kesmiyor. Çalışmaların önemli bir aşamaya gelmesiyle birlikte Santral Rampası, yeniden iki yönlü olarak araç trafiğine açıldı. Ulaşımın yeniden normale döndüğü bölgede son imalatlar da tamamlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Üniversite ve hastane bağlantısının yanı sıra kent merkezindeki yoğun araç trafiğine hizmet veren Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Üstyapı çalışmalarının tamamlanan bölümlerinin kontrollü şekilde ulaşıma açılmasıyla Santral Rampası'nda araç geçişleri her iki yönde yeniden sağlanmaya başladı. Bölgenin yeniden trafiğe açılması, trafik akışının rahatlamasına da önemli katkı sağladı. Son olarak 2009 yılında yenilenen ve 17 yıl boyunca yoğun trafik yüküne hizmet veren Santral Rampası'nda Büyükşehir, yaklaşık 3 bin 500 metrelik güzergâhı kapsamlı şekilde ele aldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfaltın trimer kazısıyla kaldırıldığı çalışmada, yolun alt ve üst katmanları güzergâhın ağır kullanım şartları dikkate alınarak yenilendi.

9 BİN 350 TON ASFALTLA GÜÇLÜ ÜSTYAPI

Kocaeli'nin en yüksek eğimli ulaşım akslarından biri olan Santral Rampası'nda yolun uzun yıllar yoğun trafik yüküne dayanabilmesi için özel üstyapı uygulaması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 4 bin 500 ton binder ve 4 bin 850 ton taş mastik asfalt olmak üzere toplam 9 bin 350 ton asfalt planlandı. Yüksek kayma direnci ve ağır taşıt trafiğine karşı dayanımıyla öne çıkan taş mastik asfalt, özellikle Santral Rampası gibi eğimin yüksek olduğu güzergâhlarda sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Kaplamanın tekerlek izi ve deformasyon oluşumunu azaltan yapısı sayesinde yolun kullanım ömrünün de uzatılması hedefleniyor.