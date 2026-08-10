Sakarya'da teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Dijital Detoks' etkinliğinin adresi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da teknolojinin bilinçli ve dengeli kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Dijital Detoks' etkinliğinin adresi Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu.

Katılımcılar, ekranlardan uzaklaşarak sosyal etkileşim ve farkındalık dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda gerçekleştirilen programda, dijital dünyanın yoğunluğuna kısa bir mola verildi.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme alışkanlıkları, ağız ve diş sağlığı ile dijital bağımlılık konularında farkındalık seminerleri düzenlendi. Katılımcılara teknolojinin günlük yaşamda daha bilinçli ve dengeli kullanılması konusunda bilgiler aktarıldı.