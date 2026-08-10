Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri de ilçenin farklı mahallelerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahalleleri ve yayla yollarında yaz bakımlarına devam ediyor.

Dikmetaş, Büyükpınar ve Yeşilöz Yaylası yollarında bakım ve şarampol açma çalışması yapan ekipler, Dim Grup Yolu Gümüşkavak Mahallesi Dim Barajı çevresindeki yol ile Türktaş, Süleymanlar ve Kayabaşı yollarında da bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bayır, Bayırkozağacı, Taşatan, Yeniköy ve Hacıkerimler grup yollarında da asfalt öncesi hazırlık, istinat duvarı ve stabilize çalışmalarını sürdürüyor.