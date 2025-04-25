Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen PETLAS 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı 25 – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kapıçam Tabiat Parkı’nda koşulacak organizasyona 17 ilden 27 araç ve 54 sporcu katılarak zirve mücadelesi verecek.

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şampiyona sezon başlangıcı Kahramanmaraş’ımızda, 54 sporcunun yanı sıra 4 kadın pilotun katılımıyla yapılacak ve derece giren yarışmacılar ödüllerini alacak. Sanat ve sporun buluştuğu şehrimiz için Türkiye Offroad Şampiyonası hayırlı olsun” dedi.

Bugün gerçekleştirilecek idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak antrenmanlar sonrasında Kapıçam Tabiat Parkında yapılacak seremonik start sonrasında ilk gün sonlanacak.

Organizasyon hakkındaki görüşlerini dile getiren Yarışma Direktörü Safa Güzelbulut, ulusal takvimin en beğenilen orman etabının yıl içerisinde heyecanla koşulmayı bekleyen bir parkur olduğunu belirterek, "Seyirci etabımız için de güzel sürprizlere hazır olun. 3 günlük bu organizasyonun başladığı gibi bayram havasında geçmesini hedefliyor ve bunun için çaba sarfediyoruz” dedi.