Bir dönem Osmanlıspor Kulübü Başkanlığı'da yapan Av. Çağrı Muştu, Edirnespor Kulübü'nün bugünkü durumunu üzüntü verici bulduğunu ifade ederek kulüp başkanlığına talip olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Futbol camiasında önemli deneyimlere sahip olan Av. Çağrı Muştu "Edirnespor'umuz bu hafta sonu sezon'un son maçında deplasmanda Ağrıspor ile karşılaşacak, bu maç bizim açımızdan çok büyük bir öneme sahip, lig'te kalmamız bu maçın sonucuna bağlı... ama ne olursa olsun lig'te kalsak ta düşsek te Edirnespor Kulübü'nün mevcut durumundan üzüntü duymaktayım ve kulüp başkanlığına adayım" dedi.

Muştu, "Bu yolculuğun, şahsi hedeflerin değil; ortak sorumluluğun, profesyonel aklın, planlı mücadelenin ve kapsayıcı bir vizyonun yolculuğu olduğunu vurgulayarak, Edirnespor'un geçmişte birçok başarısı oldu. 1. Lig’e çıkmak, ligde tutunmak gibi çok kıymetli adımlar atıldı. Ancak aynı zamanda yapısal dönüşüm, mali disiplin ve kurumsallaşma alanlarında gereken adımlar atılamadı.

59 yıllık bu çınar, bugüne dek yöneticilerin özverileri, dönemsel sponsorluklar ile var olmaya çalıştı. Ama bu yapı, dış destek azaldığında çöken bir sistemdi.

Edirnespor'u hak ettiği konuma getirmek için birikimlerini ve deneyimlerini kullanarak sorumluluk almaya hazırım”şeklinde konuştu

GÖREV BİLİNCİNE SAHİP YÖNETİM

Futbol kulübü yöneticiliğinin ciddi bir organizasyon gerektiğini ifade eden Muştu : “Edirnespor'da , iyi ve görev bilincine sahip yöneticilerin yer alması gerektiğini, Takımın ihtiyaçlarını belirleyerek, eksiklerini doğru tesbit ederek tamamlamak olduğunu ve bunun için de iyi bir ekip ve azimli bir yönetici şart “

Muştu, “Ben Edirnespor'a taraftarlarımızın verdiği desteğin yarısı kadarını yöneticilerin de yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle sorumluluk almaya talibim” ifadelerini yineledi.

HEDEFİMİZ EDİRNESPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEK...

Hedefleri'nin Edirnespor'u layık olduğu yerlere getirmek olacağını söyleyen Muştu : “Edirnespor’a gönül vermiş sporsever taraftarlarımız, geçmişten bugüne kıymetli takımımızın hep yanında olduk ve destekledik. Değerli hemşerilerimizin ve Edirnespor’a gönül vermiş her camiadan STK’larımız, derneklerimiz, iş insanlarımız ve spor adamlarının ortak bir paydada buluşup ilimizin takımını daha güzel ve üst liglerde görmek arzusuyla yeni bir başlangıç ve üst lig takımları arasında yükselen bir yıldız takım olmasını dilemekteyiz. Bu yüzden hep beraber takımımızı ve ilimizi sporun başkenti yapmak için çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci geçirmek istiyoruz. Nice şampiyonluklar da birlikte omuz omuza olmayı diliyorum” dedi.