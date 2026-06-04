Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, yetiştirdiği milli sporcularla başarılarına yenilerini eklerken, sporcularına sunduğu imkânlarla da fark yaratmaya devam ediyor. Atıcılık branşında dikkat çeken isimlerden Nisa Nur Aydemir ve İlia Naz Uzun, hem başarıları hem de samimi açıklamalarıyla kulübün gülen yüzleri olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Atıcılık branşına Kağıtspor'da başlayan genç sporculardan Nisa Nur Aydemir başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Aydemir, spora başlama hikâyesini şu sözlerle anlatıyor, 'Spora 11 yaşında başladım. Dedem ve babam gelişim kampının afişlerini görüp beni yazdırmak istedi. Başta sadece kampla ilerledim ama zamanla yarışmalara da katıldım. Atıcılık psikolojik olarak inanılmaz zor bir spor. Yarım saat boyunca kendinle baş başasın. Antrenör gelip bir şey söyleyemiyor, hatanı kendin bulup düzeltmen gerekiyor.'

Avrupa'da takım ikinciliği elde eden milli sporcu Aydemir, uluslararası başarıların kendisi için anlamını ise şöyle ifade ediyor: 'Orada ülkemizi temsil etmek çok güzel bir his. İstiklal Marşı'nı okutmak gerçekten tarifsiz. Yurt dışında burada yaptığımızın üç dört katını yapıyoruz. Başarı en büyük motivasyonumuz. Kazanma hırsı, madalya kazanmak ve ülkemizi temsil etmek bizi ayakta tutuyor.'

'ARKADAŞIM SAYESİNDE BAŞLADIM'

Kağıtspor'un atıcılık branşında bir diğer hedef odaklı genç sporcusu ise İlia Naz Uzun. Başarılı sporcu Uzun'un branşta yükselme hikâyesi ise en yakın arkadaşı Aydemir ile başlıyor. Genç sporcu, 'Nisa sayesinde burada başladım. Bana imkânlardan ve kulübün sağladığı fırsatlardan bahsediyordu. Ben de bizzat görünce gerçekten çok etkilendim ve birlikte devam etmeye karar verdik' dedi.

Henüz 19 yaşında olan İlia Naz Uzun, kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini belirterek, '4 yıldır atıcılıkla ilgileniyorum. İlk senemde milli takıma girdim. 3 senedir milli takımdayım. Avrupa Genç Takım üçüncülüğüm var' dedi. Kağıtspor'un sağladığı imkânlara değinen Uzun, kulübe duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor: 'Gerçekten inanılmaz memnunuz. Yarışmaya giderken kalacağımız yerin, yiyeceğimiz yemeğin en iyisi olduğunu bilmek bile bize güç ve moral veriyor.'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında buluşan iki genç sporcu, sadece başarılarıyla değil birbirlerine verdikleri destekle de dikkat çekiyor. Birinin başladığı yolu diğerinin devam ettirmesi Kağıtspor'daki dayanışmayı gözler önüne seriyor.