Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sporcu ordusuna sahip olan Kağıtspor; basketboldan voleybola, judodan karateye kadar 48 farklı branşta faaliyetlerini sürdürüyor. Her hafta farklı branşlarda zirveye koşan mavi-beyazlılar, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türkiye'de sporun yüz akı oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, başarılarına bu hafta yenilerini ekledi. Mavi-Beyazlılar, Muğla Fethiye'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Judo Turnuvası'nda büyük başarıya imza attı.

11 ülkeden 730 sporcunun katıldığı organizasyonda 8 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan mavi-beyazlı sporcular, genel klasmanda şampiyonluğa ulaştı.

Kağıtspor, ata sporumuz olan yağlı güreşte de bu hafta önemli başarılara imza attı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2026 sezonunun ilk etabı olan Gaziantep Şahinbey Yağlı Güreşleri'nde Kağıtspor sporcusu Hasan Çakır, küçük orta ve küçük boy kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

MOTOKROSTA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Tekirdağ Hayrabolu'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışlarında Kağıtspor, 7 klasmanın 4'ünde kürsüye çıkarak dikkat çekti. Batuhan Demiryol ve Yusuf Ali Kolay birincilik elde ederken, Alparslan Kelsoy ve Mustafa Resul Kurtuluş ikincilik kazanarak sezona iddialı bir giriş yaptı.

Başarılarıyla hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyuran Kağıtspor, Avrupa'da da madalya sevinci yaşadı. İspanya'nın Coruna kentinde gerçekleştirilen Karate1 Seri A etabında Kağıtspor'un milli sporcuları önemli dereceler elde etti. Hira Nur Temizel 50 kilogramda şampiyon olurken, Mert Halıcı 60 kilogramda gümüş madalya kazandı.

SU SPORLARINDA İLK MADALYALAR

Kocaeli Su Sporları Eğitim Merkezi'nde düzenlenen il yarışlarında ilk kez mücadele eden Kağıtspor, su sporlarında da iddiasını ortaya koydu. Organizasyona ilk kez katılmasına rağmen sporcular sergiledikleri performansla göz doldurdu. Zorlu geçen yarışlarda büyük bir azim ve mücadele örneği gösteren Kağıtsporlu sporcular, üç bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.