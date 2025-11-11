Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgi ve saygıyı sanatıyla ifade eden emekli öğretmen Kadir Elmaz, 'Atatürk Resimleri' adlı kişisel sergisini sanatseverlerle buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Öğretmenevi Bahçesi'nde iki gün boyunca açık kalan sergide, Elmaz'ın karakalem ve kuru boya teknikleriyle hazırladığı çok sayıda Atatürk portresi yer aldı.

Sanatıyla Atatürk'ün farklı dönemlerini ve duygularını yansıtmaya çalışan Kadir Elmaz, 'Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkusunu yaşadığımız bu günlerde, Atatürk'ü resmetmek benim için bir vefa borcu. Onu en güzel şekilde anlatmaya çalıştım.' dedi. Elmaz'ın sergisi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.