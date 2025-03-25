Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Dünya Tüberküloz Günü kapsamında sağlık çalışma grubu öncülüğünde önemli bir etkinlik düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Merkezefendi Belediyesi Karahasanlı Kadın Çocuk Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın katılım sağladı. Verem Savaş Dispanseri sorumlu hekimi Dr. Betül Abdüloğlu, tüberkülozun belirtileri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdi.

Bilinçlendirme etkinlikleri devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, tüberkülozla mücadelenin ancak toplumsal farkındalık ve erken tanı ile mümkün olabileceğini vurguladı. Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ise, toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla bu tür bilinçlendirme etkinliklerini düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Katılımcılar, toplantı sonunda tüberküloz konusunda merak ettikleri soruları Dr. Abdüloğlu’na yönelterek, aradıkları cevaplara birinci elden ulaşma imkânı elde etti.