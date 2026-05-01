Performans malzemeleri distribütörü Formerra, 25 yılı aşkın deneyime sahip Matt Borowiec'in CCO olarak atandığını duyurdu. Borowiec, şirketin ticari stratejilerine ve küresel büyümesine liderlik edecek.

ACCESS Newswire / CLEVELAND, OHIO (İGFA) - Formerra, performans malzemeleri alanında önde gelen bir distribütör olarak, Matt Borowiec'in Chief Commercial Officer (CCO) olarak atandığını duyurdu. Borowiec, satış performansını ve müşteri başarısını güçlendirirken şirketin sürekli büyümesini ve küresel genişlemesini desteklemek üzere ticari organizasyona liderlik edecektir.

Borowiec, reçine üretimi, özel bileşik üretimi ve dağıtım alanlarında operasyon, ticari ve kâr-zarar (P&L) rollerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir yöneticidir. GE Plastics, PolyOne (günümüzde Avient), Transcendia, Celanese ve Kinsley Group'ta liderlik görevlerinde bulunmuştur. Bu geçmişiyle, şirketin gelişimindeki bu önemli dönemde Formerra'nın ticari stratejisine liderlik etmek için güçlü bir konumda bulunmaktadır.

Formerra CEO'su Tom Kelly, 'Matt, üretici tarafı ve dağıtım deneyimini bir araya getiren benzersiz bir kombinasyon sunuyor ve bu da onu tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ticari ekiplerimiz arasındaki uyumu güçlendirmek için ideal bir konuma yerleştiriyor. Müşteri odaklı yaklaşımı, geniş perspektifi ve uygulamaya dönük liderlik tarzı, ticari performansımızı hızlandırmamıza ve Formerra'nın ilerlemesini desteklememize yardımcı olacaktır' diye konuştu.

Borowiec, CCO rolünde satış etkinliği ve tutarlılığını güçlendirerek ticari organizasyonun daha yüksek bir performans seviyesine ulaşmasını sağlamaya odaklanacak, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını ve tedarikçi iş birliklerini önceliklendirecektir.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra, mühendislik malzemeleri alanında önde gelen bir distribütör olup, dünyanın lider polimer üreticilerini sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarında faaliyet gösteren binlerce OEM ve marka sahibiyle buluşturmaktadır. Teknik ve ticari uzmanlıkla desteklenen şirket; geniş portföyü, güçlü tedarik zinciri, sektör bilgisi, hizmet anlayışı, gelişmiş e-ticaret kabiliyetleri ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkmaktadır. Deneyimli Formerra ekibi, farklı sektörlerdeki müşterilerin ürünleri tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine destek olarak performans, verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği artırmaktadır.

