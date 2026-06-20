Bursa Ticaret Borsası üyesi 11 sanayi kuruluşu, İSO 500 listesinde yer alarak Bursa'nın sanayideki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Maltı, küresel pazarlardaki daralma ve yüksek maliyet baskılarına rağmen Borsa üyesi firmaların devler liginde sergilediği performansın önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

BURSA (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' listesinin sonuçları, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) üyelerinin gıda ve tarıma dayalı sanayideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Sonuçları değerlendiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, küresel ölçekte yaşanan tedarik zinciri kırılmalarına ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen Bursa sanayicisinin üretim kararlılığından ödün vermediğini belirtti.

Tarımsal ticaretin devleri sanayinin zirvesinde buluştu

İSO 500 listesinde yer alan 11 firmanın, bağlı oldukları odaların yanı sıra tarım ve gıda ürünleri kotasyonuna dayalı faaliyetleri nedeniyle Bursa Ticaret Borsası'na da üye olduğunu kaydeden Başkan Özer Matlı, Bursa'nın stratejik bir ticaret merkezi olmasının bu güçlü yapıyı beslediğini vurguladı.

Yüksek maliyet baskılarına rağmen söz konusu firmaların üretimden net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak 193,2 milyar TL'ye çıkardığını söyleyen Matlı, 'İSO 500'de üyelerimizden SÜTAŞ 46'ncı, Pro Yem 152'nci, Eker Süt Ürünleri 157`nci, Keskinoğlu 160'ıncı, Almaxtex 262'nci, Hastavuk 263'üncü, Korteks 325'inci ve S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARABİRLİK) 428'inci sırada yer alırken, Bursa'da şubeleri aracılığıyla üyemiz olan Şenpiliç 60'ıncı, Abalıoğlu Lezita 102'nci ve Teksüt 438'inci sırada yer alma başarısı göstermiştir' dedi.

'Üretim ve ihracatla Türkiye'nin geleceğine katkı sunuyoruz'

Başkan Özer Matlı, üyelerinin ortaya koyduğu kararlı ve dirençli performansın, Bursa'nın üretim kabiliyetinin, sektörlerin potansiyelinin ve ülke ekonomisine olan inancın en somut göstergesi olduğunu belirterek, 'Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan tüm üye firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve tarıma dayalı sanayimizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.