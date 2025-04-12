1207 Antalya Kadın Futbol Kulübü başkanlığını da yürüten manken ve oyuncu Nevide Çiçek, HTSpor’a özel açıklamalarda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Ortaokul çağlarından beri futbol tutkunu olduğunu kaydeden Nevide Çiçek, “ Futbola olan sevgimi beden eğitimi öğretmenim keşfetmişti. Kadın futboluna çok ilgi gösterilmiyor. Daha çok erkek futboluna ilgi gösteriliyor. Maçlara yoğun tempoyla çalışıyoruz. Ancak kendi işlerimden dolayı bazen antrenmanlarda yer alamıyorum.

ARDA GÜLER’E BAYILIYORUM

Öyle olunca da ilk 11’de yer alamıyorum. Çapraz bağlarım koptu, kolum kırıldı ama yine de vazgeçmedim. Arda Güler’e bayılıyorum. Antalyaspor ve Fenerbahçe’yi destekliyorum. Podyumda olmayı da çok seviyorum, manken ve modellik de tamam ama futbol sahasının yeri ayrı. Burak Özçivit ve Demet Özdemir’le de rol almayı çok arzu ediyorum” dedi.