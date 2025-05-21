İSTANBUL (İGFA) - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın hibe desteğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Programı kapsamında, gıda ve biyoteknoloji alanlarında kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan Tematik Hızlandırma Programı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, İnovasyonda Kadın Projesi ile bugüne kadar pek çok girişimci kadın hayallerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Kimisi kendi işini kurdu, büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı; kimisi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi; kimisi ise hâlâ yeni ödüller almaya devam ediyor. Projemiz yıllar içinde büyüdü ve markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteğiyle daha da güçlendi" dedi.

Projenin 8. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ‘Güdümlü Proje’ olarak onaylandığını kaydeden Av. Sarı, "Böylece projemiz program statüsüne kavuştu. Bu yıl ilk defa Tematik Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdik. Bu programla kadın girişimcilerin özellikle gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda güçlenmesini, bilgiye erişmesini ve yatırımcılarla buluşmasını hedefledik. Kadın girişimciler burada kısa sürede girişimcilik, mentörlük, yatırımcı görüşmeleri ve kurumsal iş birlikleri gibi alanlarda değerli deneyimler kazandı. Ama belki de en önemlisi; güçlü bir kadın girişimcilik ağına ilk adımlarını attılar" dedi.

DERECEYE GİREN GİRİŞİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Üç gün boyunca projelerini geliştirme imkânı bulan kadın girişimciler, ön kuluçka ve fikir aşaması olmak üzere iki kategoride sunumlarını yaptıklarını belirterek, "İki kategoride de yenilikçi ve özgün projeler jüri karşısına çıktı. Her bir kategoride üç proje ödüle layık görüldü" dedi.

Dereceye giren girişimci kadınlara; 5 haftalık online mentörlük, 1 yıllık fikri ve sınai haklar danışmanlığı, ortak çalışma alanı kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, ön kuluçka birincisine İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’na katılım hakkı verildi.

Buna göre Ön Kuluçka Kategorisi Ödülleri; Sümeyra Savaş – SalmSens Projesi Iraz Aktay – Cherry Mic Projesi Dilek Kelleci – Hubixos Projesi

Fikir Aşaması Kategorisi Ödülleri; Özlem Gündüz – Lady Bites Projesi Aslı Taşçı ve Mevlüde Yurtsever – Celuvia Projesi Bilge Akbay ve Hatice Akbay – NöroNest Projesi oldu.