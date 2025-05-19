Milliyetçi Hareket Partisi KAÇEP te görev değişikliği yapıldı. Görev değişikliği sonrası Gül Ceren Bayatlı önceki Başkanlık görevini devraldığı Muradiye Durak'a teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Devir teslim töreninde konuşan MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan’da bugğne kadar yaptığı görev nedeniyle Durak’a teşekkür ederek, göreve yeni gelen Gül Ceren Bayatlı’ya görevinde başarılar diledi.

MHP KAÇEP İLÇE BAŞKANLIĞINA GÜL CEREN BAYATLI GETİRİLDİ

Görev değişikliği sardından Bayatlı : “Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanlığı görevini devralmanın onurunu ve sorumluluğunu yaşıyorum.Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Bizler, sadece bir görevi değil; bir ülküyü, bir inancı, bir emaneti devralıyoruz. Bu emanetin ağırlığını yüreğimizde hissediyor; kadınlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz ve engelli bireylerimiz için kararlılıkla çalışacağımıza söz veriyoruz.Hedefimiz; ilçemizde KAÇEP’i daha görünür, daha aktif ve daha faydalı hale getirmektir. Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için; çocuklarımızın daha mutlu yarınlara ulaşması için; engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için her kapıyı çalacağız, her eli tutacağız.

Bu yolda birlik, beraberlik ve gönül seferberliği içinde olacağımıza inanıyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte varız, birlikte başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'' ifadelerine yer verdi.