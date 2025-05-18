MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünde, terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı. PKK’nın silah bırakma kararını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, TBMM’de “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasını önerdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin tarihinden aldığı tecrübelerle geleceği aydınlattığını belirtti.

Terörsüz bir Türkiye için kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Bahçeli, PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma ve fesih kararını tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin tarihin fırtınalı dönemlerinde akıl, ahlak, cesaret ve asaletle ayakta kaldığını, milletleşmenin en yüksek medeni seviye olduğunu ifade ederek, “Komünal toplum önerileri, emperyalizmin bayat telkinidir. Türk milleti, etnik kalıntıların ittifakı ya da kabile yapısı olarak tarif edilemez” dedi.

“TBMM’DE KOMİSYON KURULMALI”

Türkiye’nin, muktedir iradeyle terörsüz bir geleceğe yöneldiğini, milli birlik ve beraberliği bozucu etkilere karşı durduğunu belirten Bahçeli, terörsüz Türkiye stratejisini kalıcı kılmak için TBMM’de “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulmasını önerdi.

100 üyeli komisyonun, 16 siyasi partinin temsilcilerinden oluşması, şeffaf çalışması, TBMM Başkanı’nın liderliğinde karar alması gerektiğini belirten Bahçeli, komisyonun, toplumsal uzlaşmayla milli hedefler doğrultusunda yol haritası çizeceğini vurguladı.

Bahçeli, Türkiye’nin küresel çalkantılarda barışın merkezi haline geldiğini, PKK’nın silah bırakma kararının bölge için hayırlı bir adım olduğunu söyledi.

“Ok yaydan çıktı, geriye dönüş yok" diyen Bahçeli, "Provokasyonlara fırsat verilmemeli, sağduyuyla hareket edilmeli” uyarısında da bulunarak, Türk milletinin birliğini hiçbir komplonun bozamayacağını, Ziya Gökalp’in Türk-Kürt kardeşliğine dair sözlerini hatırlatarak vurguladı.

19 Mayıs 1919’u, Türk devlet aklının ayağa kalkışı olarak tanımlayan Bahçeli, mesajında ise, “Bandırma Vapuru, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkülerini taşıdı. 19 Mayıs, 29 Ekim 1923’ün kuluçkasıdır. Samsun’a çıkış, zulme karşı milli onurun duruşudur” ifadelerini kullandı.