Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’ndeki kaçak otoparklar, mahalle sakinlerinin tepkisine sebep oluyor.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İddialara göre Bursa’nın eski mahallelerinden biri olan Gülbahçe Mahallesi’ndeki ara sokaklarda bulunan boş arazileri bazı bina sahipleri otopark olarak adlandırıyor.

Söz konusu şahsılar tarafından kaçak otopark olarak işletilen arazilere arabasını park eden mahalle sakinlerinden para alınıyor.

Gülbahçe Mahallesi sakinleri ise durumdan oldukça şikayetçi. Mahalleye ciddi şekilde yayılmış olan kaçak otopark sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım isteyen mahalle sakinleri ayrıca Gülbahçe Mahallesi’ne belediye tarafından bir otopark yapılmasını da talep ediyor.