Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, tarım araçları ile ilgili bilgilendirme, trafikte güvenlik ve uyulması gereken kurallarla ilgili bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Enez İlçesi Gülçavuş köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyette; Temel trafik kuralları, araçlara sigorta ve muayene yaptırmanın önemi, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı, traktör ROPS (Rulman Korumalı Kabin) hakkında bilgiler,

alkollü araç kullanımı ve sonuçları, diğer tarım araçlarının sürüş kuralları konularında detaylı bilgiler aktarıldı.