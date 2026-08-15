Anadolu Otoyolu'nun Kaşnaşlı Viyadükleri mevkisinde otomobiliyle seyir halindeyken viyadükten atlayan ortopedi doktoru Erkut Karaca, hayatını kaybetti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, 81 EK 200 plakalı otomobiliyle Bolu istikametinde ilerleyen Karaca, henüz belirlenemeyen nedenle aracını durdurarak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki viyadükten atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ortopedi doktoru Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: RSS