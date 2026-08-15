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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ortopedi doktoru Karaca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, 81 EK 200 plakalı otomobiliyle Bolu istikametinde ilerleyen Karaca, henüz belirlenemeyen nedenle aracını durdurarak yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki viyadükten atladı.

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