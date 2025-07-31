Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı’nda 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti, 35 il jandarma komutanının ataması yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise 2 amiral ve 3 albay üst rütbeye yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/293, 294, 295, 296 sayılı atama kararlarıyla, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda önemli terfi ve atamalar gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1 tümgeneral korgeneralliğe, 5 tuğgeneral tümgeneralliğe ve 15 jandarma kıdemli albay tuğgeneralliğe terfi etti.

Ayrıca, 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise 2 tuğamiral tümamiralliğe, 3 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Terfiler ve atamalar, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu terfi ve atamaların tam listesi için tıklayabilirsiniz