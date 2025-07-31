Kayseri’nin tanınmış avukatlarından Niyazi Ünalmış, CHP Melikgazi İlçe başkanlığına aday oldu.KAYSERİ (İGFA)- Adaylığını açıklayan Niyazi Ünalmış, şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi MYK’sının 14.07.2025 tarihli kararı gereği, kongreler takviminin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimiz Kayseri’de de ilçe ve il kongreleri yapılacaktır. Evrensel Liderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gençliğe Hitabesi’nden aldığımız görev ve yetki ile; Bursa Nutku’ndan aldığımız azim ve kararlılıkla; Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde, yapılacak ilk seçimlerde, partimizi yerelde ve genelde iktidar, adayımız siyasi tutsak Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanımız yapmak, içerisinde bulunduğumuz adaletsizlikler, güç ve iktidar sahiplerinin keyfi hamleleri, aldığı baskıcı kararlar, söylemler; kurucu milli değerlere yapılan açık saldırılarla mücadele etmek için, Melikgazi İlçe başkanlığına adayım. Bu onurlu mücadelede tüm yol arkadaşlarımın değerli desteğini bekliyorum.”

Kaynak: İGF