İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi çalışmaları kapsamındaki “Nasıl Bir İzmir” serisinin beşinci paneli, “Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon” başlığı ile gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için “Nasıl Bir İzmir” panel serisi devam ediyor.

Toplam 8 panel ve 8 atölye çalışmasından oluşan ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu moderatörlüğünde düzenlenen “Nasıl Bir İzmir” serisinin beşinci paneli İzQ Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşti.

“Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon” başlıklı panelin ilk konuşmacısı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil, kalkınma yolunda planlamanın büyük önem taşıdığını ancak uygulanabilen planın iyi bir plan olarak tanımlanabileceğini, aksi halde dilek listesinden öteye geçemeyeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Erdil, Türkiye’de bir ‘Ar-Ge fetişizmi’ olduğunu, oysa Ar-Ge olmadan da inovasyon yapılabileceğini ifade ederken, “Eğitimde büyük bir erozyon mevcut, kamu kaynaklarıyla yetiştirilen öğrencileri yurt dışına kaçırıyoruz. Üniversitelerde bu kadar teknoloji transfer ofisine ihtiyacımız var mı? Birçok üniversitenin bu ofislere paralel oranda patent üretimi yok. Açık bilgi ekosistemlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Erdil’in ardından söz alan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger ise kentsel inovasyon stratejileri üzerinde durdu. Lenger, sosyal girişimciliğin kritik bir başlık olduğuna dikkat çekerek, “Burada kâr amacından çok sosyal refah önemlidir. Bu girişimcilik türü ile marjinalleşmiş grupların güçlendirilmesi, giderilmemiş ihtiyaçların giderilmesi, sosyal sermaye geliştirilmesi amaçlanır. Akıllı kent ve akıllı yönetişim başlığına gelecek olursak, bilgi iletişim teknolojileri ve yapay zekâ ile kentlerin yönetiminin sürdürülebilirliğini ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir anlayış hâkim olmalı. Akıllı enerji yönetim sistemleri ile kaynakların verimli kullanımı, yurttaşlara daha iyi hizmet verilmesi sağlanmalı. Konvansiyonel inovasyonun tersine düşük maliyetli, basit, büyük tüketici gruplarına yönelik ve yaratıcılık temelli inovasyon tercih edilmeli.” dedi.