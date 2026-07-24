Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık popülasyonunu artırmak ve doğal yaşamı desteklemek amacıyla İznik Gölü'ne 2 bin 500 yayın balığı yavrusu salındığını açıkladı. Kent genelinde son 5 yılda göl ve göletlere bırakılan yavru balık sayısının ise 13,4 milyonu aştığı bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su kaynaklarındaki balık popülasyonunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İznik Gölü'ne 2 bin 500 yayın balığı yavrusu bırakıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen balıklandırma faaliyetlerinin hem doğal yaşamın korunmasına hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Bursa genelinde son 5 yılda göl ve göletlere toplam 13 milyon 486 bin 791 yavru balık salındı. Bu çalışmalarla balık popülasyonunun artırılması, sportif balıkçılığın geliştirilmesi ve ekosistemin desteklenmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklandırma faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.